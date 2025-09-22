Введите ваш ник на сайте
Стало известно, посетит ли Дембеле церемонию вручения «Золотого мяча» во время матча «ПСЖ»

Сегодня, 16:08

Усман Дембеле определился с участием в церемонии вручения «Золотого мяча» сегодня вечером.

Во время мероприятия «ПСЖ» проведет гостевой матч с «Марселем», перенесенный из-за погодных условий.

Дембеле пропустит игру и будет на церемонии в Париже. Его считают главным фаворитом на получение награды.

Всего церемонию посетят около 40 представителей «ПСЖ» – изначально планировалось участие не менее 60 человек.

К примеру, главный тренер Луис Энрике решил быть на матче с «Марселем» вместо церемонии. Из игроков точно будут присутствовать Дембеле, Десир Дуэ и Жоау Невеш.

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Марсель Дембеле Усман
Комментарии (0)
