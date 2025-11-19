Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Объявлены претенденты на приз игроку года от Globe Soccer Awards

Сегодня, 13:27

Globe Soccer Awards опубликовал имена футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года.

В список попали 25 футболистов: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Витинья (все – «ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Александер Исак, Флориан Виртц, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба – «Реал»), Харри Кейн, Майкл Олисе («Бавария»), Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Ламин Ямаль, Педри (все – «Барселона»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи») и Коул Палмер («Челси»).

Еще по теме:
Игрок РПЛ претендует на попадание в символическую сборную года от ФИФА 1
Финальный список номинантов на приз The Best от ФИФА
«ПСЖ» лишился двух основных игроков в первом тайме матча с «Баварией»
Источник: Globe Soccer Awards
Франция. Лига 1 Испания. Примера Ливерпуль Манчестер Сити Барселона ПСЖ Салах Мохамед Дембеле Усман Холанд Эрлинг Кварацхелия Хвича Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» принял решение по Галактионову
13:40
ФотоГенич показал памятник на могиле Василия Уткина
13:08
«Все за голову схватились»: Бубнова удивили слова Карпина про «Динамо»
12:51
6
Реакция Быстрова на выход Кюрасао на ЧМ-2026
12:29
3
Пономарев – о Карпине: «Бывают тренеры, которые ни черта не соображают»
12:20
2
Генич описал нового тренера «Спартака» – он учился с ним в одном классе
11:57
2
Черчесов ответил, сколько лет еще будет играть Дзюба
11:43
Фото«Зенит» поздравил Адвоката с выходом на ЧМ-2026
11:19
5
Хави ответил на предложение «Спартака»
10:45
6
Бубнов двумя словами описал уход Карпина из «Динамо»
10:33
3
Все новости
Все новости
ФотоОбъявлены претенденты на приз игроку года от Globe Soccer Awards
13:27
«ПСЖ» и Мбаппе предъявили друг к другу претензии почти на 700 миллионов
Вчера, 14:14
1
Энрике определил идеального кандидата для усиления атаки «ПСЖ»
17 ноября
«Не видел смысла переходить»: стало известно о предложении Головину из АПЛ
17 ноября
2
Названа команда, которую возглавит Зидан
16 ноября
6
Агент оценил спрос на Сафонова в Европе
16 ноября
1
Кантона пожаловался на мягкотелость современного футбола
15 ноября
Семин определил сильнейшую команду мира
14 ноября
Ташуев дал срочный совет Сафонову
14 ноября
Акинфеев оценил ситуацию Сафонова в «ПСЖ»
14 ноября
1
«ПСЖ» рассмотрит подписание второго россиянина
14 ноября
12
Сафонову разрешили задержаться в России
13 ноября
1
Брату Мбаппе предложили сменить сборную
13 ноября
1
В сборной России заявили, что Сафонов сделал Доннарумму лучшим вратарем мира
12 ноября
14
Зидан ответил, когда вернется к тренерской работе
11 ноября
Участник Лиги Европы хочет арендовать Захаряна
10 ноября
1
Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»
10 ноября
7
Кафанов оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
10 ноября
4
Конкурент Сафонова ответил на обвинения в фашизме
10 ноября
8
Конкурента Сафонова обвинили в фашизме
10 ноября
2
Сафонов провел в запасе «ПСЖ» 25 матчей подряд
10 ноября
9
Лига 1. «ПСЖ» на 95-й минуте вырвал победу над «Лионом» (3:2), Хвича забил
10 ноября
Реакция «Монако» на новость об интересе к Батракову
9 ноября
4
ФотоГоловин не реализовал выход один на один, после чего «Монако» проиграл
9 ноября
1
Назван обладатель награды Golden Boy-2025
4 ноября
5
Сафонов пошутил о французском слове
3 ноября
2
Реакция агента на интерес «ПСЖ» к Батракову
2 ноября
4
В «ПСЖ» может появиться еще один россиянин
2 ноября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 