Объявлены претенденты на приз игроку года от Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards опубликовал имена футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года.
В список попали 25 футболистов: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Витинья (все – «ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Александер Исак, Флориан Виртц, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба – «Реал»), Харри Кейн, Майкл Олисе («Бавария»), Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Ламин Ямаль, Педри (все – «Барселона»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи») и Коул Палмер («Челси»).
Источник: Globe Soccer Awards