29-летняя дочь Радимова заставила его разрыдаться

Бывший форвард сборной России Владислав Радимов рассказал, из-за чего он последний раз плакал.

«Дочке почти 30 лет. Она мне написала сообщение. Я разрыдался.

Написала: «Папа, привет. Я просто хочу написать, что я тебя сильно люблю». Я понял, что я счастливый человек», – сказал Радимов.