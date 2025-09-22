29-летняя дочь Радимова заставила его разрыдаться

Бывший форвард сборной России Владислав Радимов рассказал, из-за чего он последний раз плакал.
«Дочке почти 30 лет. Она мне написала сообщение. Я разрыдался.
Написала: «Папа, привет. Я просто хочу написать, что я тебя сильно люблю». Я понял, что я счастливый человек», – сказал Радимов.
- Дочь Александра родилась у Радимова в браке с 1-й женой Лорой.
- Лора, которая ушла к Радимову от его партнера по ЦСКА Евгения Бушманова, ушла из жизни в 2017 году.
- Сейчас Владислав женат 3-й раз – на Анастасии Кулешовой.
Источник: ютуб-канал FONBET