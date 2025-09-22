Стало известно, кто оплачивал такси игрокам «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал поездку на матч 9-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) на такси.

Игрокам пришлось ехать на такси, поскольку автобус не успевал доставить команду.

Причина – перекрытые улицы в Москве из-за массового забега.

«Крылья» забили в Тушино первыми, но проиграли.

– Такси игрокам заказывали старшие – вратарь Сергей Песьяков. В моей карьере первый такой случай, когда приходится вот так добираться на игру. На метро не поехали, потому что дороги были свободны.

– Соответственно, кто заказывает, тот и платит? Песьяков оплачивал поездку игроков?

– Ну, конечно. Было бы прикольно, если бы он выбрал режим оплаты наличными. А так мы спокойно доехали, как болельщики, и пошли в раздевалку.