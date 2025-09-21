Игрокам «Крыльев Советов» пришлось ехать на матч со «Спартаком» на такси

Футболисты «Крыльев Советов» добирались на матч 9-го тура РПЛ против «Спартака» на такси.

Причина – перекрытые дороги из-за спортивного мероприятия.

«Сегодня на матч добираемся на такси. Люди марафон какой-то устроили. Мы спокойненько катим на игру. Довольные. Как раз сразу на разминку. Может быть, как в «Такси» сразу подъедем на поле», – сказал Никита Чернов.