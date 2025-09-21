Реакция Адиева на поражение «Крыльев» от «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил исход матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Счет у самарцев открыл Владимир Игнатенко.

У «Спартака» дубль оформил Манфред Угальде.

«Крылья Советов» остались на 10-м месте.

– Почему два таких разных тайма?

– Элементарно – силенок нам не хватило. «Спартак» больше владел инициативой. Нам надо в командной игре больше добавлять класса, потому что отбиваться, закрываться – не вариант против «Спартака». Надо выше поднимать игру. Если в целом, то «Спартак» победил заслуженно.

– Когда стало понятно, что будет тяжело вернуться в игру?

– Такого не было. Во втором тайме путeм замен начали рисковать, были подходы, но в атаке нам надо добавлять.

Я бы не сказал, что «Спартак» не угадал с составом. Они планировали играть в одно, а когда пропустили гол и нас поджали, игра опустилась, и они задействовали более атакующих игроков с фланга. Это говорило о том, что давление на нас усилилось, но все равно мы не так контролировали мяч, как мы это делали в предыдущих играх. Нам нельзя было так прижиматься.

– Несмотря на поражение, в чeм позитив?

– Не то чтобы позитив… Надо правильно принять решение, как готовиться к следующим играм. Потому что травмы ведущих игроков нас сильно выбили. Нам стало тяжелее в атаке, не хватает класса. Надо принять правильное решение, как построить игру с «Динамо».