Реакция Адиева на поражение «Крыльев» от «Спартака»

Сегодня, 17:33
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил исход матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

– Почему два таких разных тайма?

– Элементарно – силенок нам не хватило. «Спартак» больше владел инициативой. Нам надо в командной игре больше добавлять класса, потому что отбиваться, закрываться – не вариант против «Спартака». Надо выше поднимать игру. Если в целом, то «Спартак» победил заслуженно.

– Когда стало понятно, что будет тяжело вернуться в игру?

– Такого не было. Во втором тайме путeм замен начали рисковать, были подходы, но в атаке нам надо добавлять.

Я бы не сказал, что «Спартак» не угадал с составом. Они планировали играть в одно, а когда пропустили гол и нас поджали, игра опустилась, и они задействовали более атакующих игроков с фланга. Это говорило о том, что давление на нас усилилось, но все равно мы не так контролировали мяч, как мы это делали в предыдущих играх. Нам нельзя было так прижиматься.

– Несмотря на поражение, в чeм позитив?

– Не то чтобы позитив… Надо правильно принять решение, как готовиться к следующим играм. Потому что травмы ведущих игроков нас сильно выбили. Нам стало тяжелее в атаке, не хватает класса. Надо принять правильное решение, как построить игру с «Динамо».

Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов» 2
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Адиев Магомед
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1758465473
"– силенок нам не хватило.". Даже против этого беспомощного корыта.) Ключевая фраза.
Ответить
zigbert
1758466250
Победа действительно заслуженная по всем статистическим показателям.
Ответить
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
3
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений
18:58
6
Умяров отреагировал на интерес из Европы
18:30
Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»
18:05
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
17:51
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:42
2
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»
17:15
1
Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»
16:36
5
РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде
16:30
32
В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка
16:14
4
В «Спартаке» решили больше не жаловаться на судей
19:08
Директор «Ростова» ответил, за счет чего похудел почти на 100 килограмм
19:01
«Спартаку» советуют уволить Станковича, несмотря на победу над «Крыльями Советов»
18:45
Только один действующий игрок «Спартака» забил за клуб столько же, сколько Угальде
18:38
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Зенит»: 21 сентября
18:20
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:42
2
Реакция Адиева на поражение «Крыльев» от «Спартака»
17:33
3
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»
17:15
1
ВидеоСлишкович пояснил, что будет дальше с вратарем «Оренбурга», совершившим жуткую ошибку в матче с «Динамо»
17:00
Угальде стал 2-м игроком «Спартака» в этом веке с дублем с замены
16:47
Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»
16:36
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
16:30
2
РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде
16:30
32
В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка
16:14
4
Адиев отреагировал на приезд «Крыльев» на «Лукойл Арену» на такси
15:45
Карпин честно ответил, за что отстранен Нгамале
15:35
«Спартак» совершил двойную замену в 1-м тайме матча с «Крыльями Советов»
15:18
1
ФотоФанаты «Спартака» поддержали Станковича: «До конца»
15:13
4
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»
15:02
1
Видео«Спартак» пропустил от «Крыльев» на 6-й минуте
14:48
12
ВидеоМатч «Спартак» – «Крылья Советов» открыл актер Белоголовцев, перенесший инсульт
14:44
1
Реакция Слишковича на поражение «Оренбурга» от «Динамо»
14:36
В «Крыльях» прокомментировали ситуацию перед матчем со «Спартаком» – команда добиралась на такси
14:21
3
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
14:01
1
РПЛ. «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург» (3:1)
14:00
8
Мор – о поведении Станковича: «Это против политики «Спартака»
13:55
1
Самошников и Зорин пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов» – известна причина
13:41
2
Видео«Динамо» забило курьезный гол «Оренбургу»
13:27
