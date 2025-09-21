Мор – о поведении Станковича: «Это против политики «Спартака»

Бывший спартаковец Эдуард Мор прокомментировал поведение главного тренера команды Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Со Станковичем непростая ситуация. Сегодняшнее руководство «Спартака» с первых дней работы постаралось освободить клуб от скандалов. Сейчас такое время, когда много информации и всe быстро забывается, но совсем недавно «Спартак» ассоциировался с какими-то интригами и скандалами. То есть «Спартак» не влезает ни в какие скандалы – только спортивная часть.

Постоянные удаления Станковича так сильно не влияют, но это против политики «Спартака». Всем это мешает и никто этого не хочет. Конечно, самое главное – результат. Всплески есть, но в целом команда топчется на одном месте. Полнейшая загадка, почему «Спартак» в матчах выглядит так по-разному», – сказал Мор.