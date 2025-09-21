Введите ваш ник на сайте
Прогноз Титова на «Спартак» – «Крылья Советов»

Сегодня, 10:48
3

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов спрогнозировал исход матча 9-го тура РПЛ между москвичами и «Крыльями Советов».

По мнению Титова, «Спартак» победит.

«Уже не раз говорил, что предсказывать то, как сыграет «Спартак» в следующем матче – дело неблагодарное. Только-только показалось, что все налаживается, команда мучается с «Сочи» до последних минут. С «Динамо» спасли матч, даже выиграть могли. Потом выходят на Кубок и проигрывают «Ростову» на своем поле. Понятно, что глобально это поражение ни на что не влияет. Но хотелось бы стабильности, понятной игры. А получается так, что два защитника центральных только приехали, а они уже в составе на дерби. Очень много стало странных решений. Переход на три центральных защитника тоже не видится мне однозначно правильным решением.

Сейчас месяц Станкович не сможет руководить командой от бровки, и я не исключаю, что это пойдет на пользу. Не будет столько нервов на бровке. Не будет тренер заводить себя и судей. Когда начинаются все эти перепалки, футболисты начинают забывать о футболе, о своих заданиях. Может, где-то спокойствия не хватает «Спартаку», чтобы как раз спокойно брать очки с такими соперниками, как «Крылья». Преимущество по всем параметрам есть, нужно только реализовать. Сейчас самарцы еще и без Ракова остались, который назабивал несколько важных мячей, позволивших «Крыльям» сейчас чувствовать более-менее спокойно.

Поставлю на «Спартак» с форой (-1). Надеюсь, они выйдут с большим желанием, но не взвинченными. И это принесет результат. Тем более с «Крыльями» из года в год дома удается уверенно выигрывать», – сказал Титов.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Отставание от 1-го места – 7 очков.
  • В 14:30 мск «Спартак» начнет матч.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Титов Егор
