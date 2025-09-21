«К лучшему»: Гладилин – о дисквалификации Станковича

Бывший спартаковец Валерий Гладилин прокомментировал дисквалификацию главного тренера команды Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Думаю, что к этой дисквалификации Станковича всe шло. Он уже прошел несколько этапов дисквалификации, а сейчас наступил следующий этап – длиной в пять матчей.

Но он в любом случае будет работать. Просто теперь не Станкович, а его помощники будут руководить командной со скамейки. Но то, что его не будет на лавочке во время игр, даже к лучшему и для него, и для игроков. Это должно помочь Станковичу эмоционально успокоиться. Потому что он очень нервный, а нервозность передается игрокам. Он не будет влиять на футболистов своей эмоциональностью, и обстановка станет более спокойной», – сказал Гладилин.