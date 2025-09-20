«Беспредел»: Шпилевский – после поражения от «Ахмата»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после матча 9-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Грозненцы забили решающий гол на 90+4 минуте.

«Пари НН» остался в зоне вылета.

Встреча прошла в Саранске.

«Не хотел бы этот беспредел комментировать. Все всe видели, что я могу ребятам сказать? Они расстроенные и поникшие. Доволен командой первые десять минут и весь второй тайм. Меня не устроила пассивность некоторых футболистов. Я ожидаю от них борьбы», – сказал Шпилевский.