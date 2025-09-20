В «Локо» обозначили, за сколько готовы продать Батракова

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов не против продать полузащитника команды Алексея Батракова.

Батраков стал самым дорогим российским футболистом – его оценили в 23 млн евро.

Он обошел по рыночной стоимости легендарных Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В этом сезоне 20-летний хавбек забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

– 25 миллионов евро за Батракова – подходящая цена или он стоит дороже?

– Чем больше за него дадут, тем лучше. Дадут 25 – значит 25, надо торговаться.

– Если зимой за ним придет топ-клуб, «Локомотив» отдаст?

– Если дадут 20 миллионов, я бы отдал. Лично мое мнение.

– Справится ли «Локомотив» без него?

– Жили же как-то без него раньше. Нужно все брать в расчет, 20 миллионов если получить за Лешу, можно много игроков купить качественных.