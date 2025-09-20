Введите ваш ник на сайте
  Испанский тренер, с которым «Спартак» провел переговоры, усомнился в идеях Гвардиолы: «Они плохие»

Испанский тренер, с которым «Спартак» провел переговоры, усомнился в идеях Гвардиолы: «Они плохие»

Сегодня, 12:21

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера выразил несогласие с подходами коллеги Хосепа Гвардиолы.

– Используете наработки других тренеров?

– Каждый тренер пробует хорошие идеи. Не могу сказать, что одни наработки лучше других, потому что все тренеры разные. Некоторые наработки мне нравятся меньше, потому что у меня другая идея. Я ещe молодой наставник, но есть и другие начинающие специалисты. Тот же Пепе Рейна недавно начал тренерскую карьеру. Я ему сказал: «Твоя идея – это твоя идея. Она не лучше и не хуже другой». Не должно быть такого: если тренер хороший, я буду смотреть, что он делает.

Не хочу копировать. Если мы говорим про Гвардиолу или Артету, я не согласен с половиной их идей, потому что они плохие. Да, это хорошие тренеры, но у меня свой подход. У каждого тренера должны быть свои идеи – только так можно быть довольным своей работой.


Бывший игрок «Ливерпуля» назвал российский клуб, который хочет тренировать 1
Испанский тренер подтвердил переговоры со «Спартаком» 6
«Спартаку» предложили «идеального» тренера: «Он будет одним из самых крутых в мире» 37
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Целе Спартак Гвардиола Хосеп Риера Альберт
