Погребняк поддержал Станковича на фоне длительной дисквалификации

Бывший спартаковец Павел Погребняк высказался о дисквалификации для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Я бы хотел поддержать Станковича. Мне нравятся его эмоции и его стиль. Он переживает за команду, руководит ей и не соглашается с чем-то. Это лучше, чем просто стоять как камень с руками в карманах.

Надеюсь, скоро его увидим на бровке. «Спартаку» его будет не хватать», – сказал Погребняк.