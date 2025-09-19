Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков сказал, за счет чего «Краснодар» может победить «Зенит»

Кержаков сказал, за счет чего «Краснодар» может победить «Зенит»

Вчера, 21:57
3

Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

  • Игра пройдет на Ozon Арене в воскресенье, 21 сентября, в 19:30 мск.
  • Перед очной встречей «Краснодар» лидирует в чемпионате, а «Зенит» идет на 6-м месте, отставая на 6 очков.

«Конечно, девять очков отрыва «Краснодара» от «Зенита» – это очень много. Но в тоже время – это начало сезона. Впереди ещe будет больше 20 игр. Мне кажется, что такой отрыв возможно отыграть. Но опять же, если он будет.

Основная проблема «Зенита» заключается в том, что у них нет эмоций. «Краснодар», в первую очередь, видится командой, которая в этом компоненте будет иметь преимущество. Без эмоций очень сложно добиться положительного результата.

Качество футболистов «Краснодара» и «Зенита» сопоставимы. Если в эмоциях «Зенит» сможет прибавить… К сожалению для болельщиков «Зенита», в последнее время этого не наблюдается.

Без эмоций в футбол невозможно играть и добиваться серьeзных результатов. Тем более в соперничестве с командой хорошего уровня, такой как «Краснодар», – сказал Кержаков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Кержаков Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758309237
Бредятина про определяющий фактор победы "Зенита"-ЭМОЦИИ, смехотворен и несостоятелен. Та уже скоро будет полсостава основы, не вкусившей никаких побед в турнирах,а он всё лопочет, будто там Дзюба с Халком до сих пор феерят.
Ответить
bset
1758310042
Это не интересно. Расскажи лучше, за счет чего Зенит может выиграть. Хотя там особо рассказывать нечего...
Ответить
vvv123
1758312619
Зенит сейчас очень тихоходная команда, вот в чем проблема. На вертикалях отвыкли играть, а это проблема Семака!
Ответить
