Кержаков сказал, за счет чего «Краснодар» может победить «Зенит»

Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Игра пройдет на Ozon Арене в воскресенье, 21 сентября, в 19:30 мск.

Перед очной встречей «Краснодар» лидирует в чемпионате, а «Зенит» идет на 6-м месте, отставая на 6 очков.

«Конечно, девять очков отрыва «Краснодара» от «Зенита» – это очень много. Но в тоже время – это начало сезона. Впереди ещe будет больше 20 игр. Мне кажется, что такой отрыв возможно отыграть. Но опять же, если он будет.

Основная проблема «Зенита» заключается в том, что у них нет эмоций. «Краснодар», в первую очередь, видится командой, которая в этом компоненте будет иметь преимущество. Без эмоций очень сложно добиться положительного результата.

Качество футболистов «Краснодара» и «Зенита» сопоставимы. Если в эмоциях «Зенит» сможет прибавить… К сожалению для болельщиков «Зенита», в последнее время этого не наблюдается.

Без эмоций в футбол невозможно играть и добиваться серьeзных результатов. Тем более в соперничестве с командой хорошего уровня, такой как «Краснодар», – сказал Кержаков.