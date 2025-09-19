25-миллионный новичок «Зенита» не сыграет с «Краснодаром» – ранее сообщалось, что он хочет уйти

Полузащитник «Зенита» Жерсон не сыграет в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

– Готовятся ли к игре Вендел и Жерсон?

– Жерсон начинает работать вместе с командой фрагментарно. Но участия в матче с «Краснодаром» он не примет. На следующей неделе у него контрольное обследование, которое покажет, насколько реабилитация идет так, как нужно. Остальные все готовятся.