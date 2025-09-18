Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты

Завершились еще три матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
«Барселона» в гостях обыграла «Ньюкасл» – 2:1. Победным стал дубль Маркуса Рэшфорда.
«Манчестер Сити» справился с «Наполи», играя полтора тайма в большинстве – 2:0.
«Галатасарай» неожиданно потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» – 1:5. Жонатан Буркардт оформил 2+1.
Ньюкасл - Барселона - 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 - М. Рэшфорд, 58; 0:2 - М. Рэшфорд, 67; 1:2 - Э. Гордон, 90.
Манчестер Сити - Наполи - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Э. Холанд, 56; 2:0 - Ж. Доку, 65.
Удаления: нет - Д. Ди Лоренцо, 21.
Айнтрахт - Галатасарай - 5:1 (1:1)
Голы: 0:1 - Ю. Акгюн, 8; 1:1 - Д. Санчес, 37 (в свои ворота); 2:1 - Д. Узун, 45+2; 3:1 - Ж. Буркардт, 45+5; 4:1 - Ж. Буркардт, 66; 5:1 - А. Кнауфф, 75.
Источник: «Бомбардир»