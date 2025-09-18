Лига чемпионов. «Брюгге» разгромил «Монако» (4:1), «Байер» спас ничью с «Копенгагеном» (2:2)

Завершились еще два матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
«Брюгге» уверенно на своем поле обыграл «Монако», а «Байер» ушел от поражения в Копенгагене.
Лига чемпионов. 1 тур
Брюгге - Монако - 4:1 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Тресольди, 32; 2:0 - Р. Онидика, 39; 3:0 - Х. Ванакен, 43; 4:0 - М. Диахон, 75; 4:1 - А. Фати, 90+2.
Незабитые пенальти: нет - М. Аклиуш, 10.
Лига чемпионов. 1 тур
Копенгаген - Байер - 2:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Ларссон, 9; 1:1 - А. Гримальдо, 82; 2:1 - Роберт, 87; 2:2 - П. Хацидиакос, 90+1 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»