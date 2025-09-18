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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Брюгге - Монако
Брюгге - Монако: обзор матча 18 сентября 2025
Брюгге
18.09.2025, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 1
Завершен
Монако
32'
Н. Тресольди
39'
Р. Онидика
42'
Х. Ванакен
75'
М. Диахон
90+1'
А. Фати
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Монако
Завершен
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Ансу Фати
Пас отдал
Такуми Минамино
90'
+3'
Замена
Джорн Спайлерс
️️️️➡️️
Жоэль Ордоньес
81'
Замена
Lynnt Audoor
️️️️➡️️
Рафаэль Онидика
81'
78'
Замена
Кассум Уаттара
️️️️➡️️
Кристиан Мависса Элеби
77'
Травма
Кристиан Мависса Элеби
ГОЛ! 4:0!
Мамаду Диахон
Пас отдал
Хоакин Сейс
75'
72'
Желтая карточка
Мамаду Кулибали
(фол)
Желтая карточка
Ханс Ванакен
(фол)
67'
63'
Замена
Ансу Фати
️️️️➡️️
Фоларин Балогун
63'
Замена
Джордж Иленихена
️️️️➡️️
Мика Бирет
Замена
Хоакин Сейс
️️️️➡️️
Бьорн Мейер
61'
Замена
Мамаду Диахон
️️️️➡️️
Карлос Форбс
61'
46'
Замена
Тило Керер
️️️️➡️️
Кайо Энрике
46'
Замена
Мамаду Кулибали
️️️️➡️️
Аладжи Бамба
45'
+4'
42'
Желтая карточка
Кристиан Мависса Элеби
ГОЛ! 3:0!
Ханс Ванакен
42'
ГОЛ! 2:0!
Рафаэль Онидика
Пас отдал
Карлос Форбс
39'
ГОЛ! 1:0!
Николо Тресольди
Пас отдал
Ханс Ванакен
32'
Замена
Нордин Жекерс
️️️️➡️️
Симон Миньоле
19'
Травма
Симон Миньоле
18'
Желтая карточка
Симон Миньоле
10'
10'
Пенальти не реализован
Магнес Аклиуш
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
25
Александар Станкович
ОП
15
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
8
Христос Цолис
ЛВ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Эрик Дайер
(К)
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
62
Lynnt Audoor
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Монако
50
Янн Льенар
ВР
60
Yanis Benchaouch
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Миньоле
14
Мейер
4
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
25
Станкович
15
Онидика
20
Ванакен
8
Цолис
9
Форбс
7
Тресольди
4-1-1-2-2
16
Кен
2
Вандерсон
3
Дайер
13
Мависса Элеби
12
Энрике
23
Бамба
8
Камара
11
Аклиуш
18
Минамино
14
Бирет
20
Балогун
22
Миньоле
29
Жекерс
29
Жекерс
22
Миньоле
14
Мейер
65
Сейс
65
Сейс
14
Мейер
4
Ордоньес
58
Спайлерс
58
Спайлерс
4
Ордоньес
15
Онидика
62
62
15
Онидика
9
Форбс
67
Диахон
67
Диахон
9
Форбс
13
Мависса Элеби
20
Уаттара
20
Уаттара
13
Мависса Элеби
12
Энрике
5
Керер
5
Керер
12
Энрике
23
Бамба
28
Кулибали
28
Кулибали
23
Бамба
20
Балогун
31
Фати
31
Фати
20
Балогун
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
Остались в запасе
Брюгге
Монако
41
Уго Сике
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
50
Янн Льенар
ВР
60
Yanis Benchaouch
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
41
Уго Сике
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
60
Yanis Benchaouch
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Брюгге - Монако
2
2
Всего ударов по воротам
26
13
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
456
485
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
3.15
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Ян Брейдель
Посещаемость:
25007
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