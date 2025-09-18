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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Копенгаген - Байер
Копенгаген - Байер: обзор матча 18 сентября 2025
Копенгаген
18.09.2025, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 2
Завершен
Байер
9'
Д. Ларссон
86'
Роберт
90+1'
П. Хацидиакос
82'
А. Гримальдо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Байер
Завершен
ГОЛ! 3:1!
Пантелис Хацидиакос
90'
+1
90'
+5'
89'
Желтая карточка
Эдмон Тапсоба
88'
Замена
Кристиан Кофане
️️️️➡️️
Роберт Андрих
ГОЛ! 2:1!
Роберт
Пас отдал
Родриго Уэскас
86'
82'
ГОЛ! 1:1!
Алехандро Гримальдо
Замена
Йорам Заге
️️️️➡️️
Джордан Ларссон
79'
Замена
Роберт
️️️️➡️️
Элиас Ахури
79'
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Юссуфа Мукоко
69'
67'
Замена
Эрнест Поку
️️️️➡️️
Элисс Бен-Сегир
67'
Замена
Клаудио Эчеверри
️️️️➡️️
Лоик Баде
62'
Желтая карточка
Лукас Васкес
(фол)
Замена
Мадс Эмиль Мадсен
️️️️➡️️
Томас Делэни
55'
Желтая карточка
Томас Делэни
(фол)
53'
51'
Замена
Ибрагим Маза
️️️️➡️️
Малик Тилльман
51'
Замена
Алеш Гарсия
️️️️➡️️
Эсекьель Фернандес
45'
+1'
Желтая карточка
Пантелис Хацидиакос
44'
Желтая карточка
Маркос Лопес
(фол)
33'
ГОЛ! 1:0!
Джордан Ларссон
Пас отдал
Элиас Ахури
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
13
Родриго Уэскас
ПЗ
27
Томас Делэни
(К)
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К)
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
17
Малик Тилльман
АП
21
Лукас Васкес
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Копенгаген
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
16
Роберт
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Клаудио Эчеверри
АП
22
Ибрагим Маза
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Котарски
15
Лопес
5
Перейра
6
Хацидиакос
13
Уэскас
27
Делэни
21
Лерагер
10
Эльюнусси
7
Ахури
9
Мукоко
11
Ларссон
4-1-1-3-1
1
Флеккен
12
Тапсоба
5
Баде
4
Куанса
20
Гримальдо
6
Фернандес
8
Андрих
21
Васкес
17
Тилльман
17
Бен-Сегир
10
Шик
11
Ларссон
22
Заге
22
Заге
11
Ларссон
27
Делэни
21
Мадсен
21
Мадсен
27
Делэни
7
Ахури
16
Роберт
16
Роберт
7
Ахури
9
Мукоко
7
Классон
7
Классон
9
Мукоко
6
Фернандес
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Фернандес
5
Баде
14
Эчеверри
14
Эчеверри
5
Баде
17
Тилльман
22
Маза
22
Маза
17
Тилльман
8
Андрих
35
Кофане
35
Кофане
8
Андрих
17
Бен-Сегир
19
Поку
19
Поку
17
Бен-Сегир
Остались в запасе
Копенгаген
Байер
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Якоб Неструп
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Копенгаген - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
13
Количество передач
364
647
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.21
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
34504
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