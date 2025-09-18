Стало известно, получил ли болельщик футболку игрока «Ахмата»

Болельщик, вернувший футболку защитнику «Ахмата» Надеру Гандри в матче FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:2), получил ее в подарок после игры.

В компенсированное ко второму тайму время Гандри нарушил правила на полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом. Арбитр Рафаэль Шафеев сначала удалил футболиста грозненцев, но после подсказки ВАР отменил это решение и показал желтую карточку тунисцу.

Уходя с поля, Гандри бросил футболку на трибуну, которую поймал один из болельщиков. После возвращения футболиста из подтрибунного помещения на поле зритель вернул ему майку. После матча «Ахмат» опубликовал видео, на котором Гандри подарил футболку болельщику.