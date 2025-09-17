Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Мусаев оценил кубковую победу «Краснодара» над «Крыльями Советов»

Мусаев оценил кубковую победу «Краснодара» над «Крыльями Советов»

Сегодня, 20:41

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарии по итогам выигранного матча с «Крыльями Советов».

  • Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Краснодарцы одержали гостевую победу со счетом 2:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Насколько эта победа облегчает задачу выхода из группы с первого места?

– Важно было победить. «Крылья» были первые в турнирной таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Конечно, мы хотели бы выйти на первое место.

Хотим не разделять турниры, есть каждый матч, его надо играть максимально и стараться выиграть. У нас это получилось, но игра была очень сложная.

«Крылья Советов» – хороший соперник. В концовке поджали нас. Перрен и Козлов давно не играли, сейчас сыграли 90 минут, у Ленини достаточно плотный график.

Немного не по плану пошла замена из‑за того, что центральный защитник Стежко ударился головой и попросил замену. Поэтому ещe одной нам не хватило в среднюю часть поля.

Ничего, ребята молодцы – выиграли. До «Зенита» ещe есть три дня, восстановимся и всe хорошо.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Мусаев Мурад
  • Читайте нас: 