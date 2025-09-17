Ари ответил, во сколько раз сборная Бразилии сильнее России

Ари сравнил уровень сборных России и Бразилии. У него есть гражданство обеих стран.
«Матч между Россией и Бразилией? Я сам на связи с некоторыми людьми, знаю сумму, которая нужна, чтобы сборная Бразилии сюда приехала.
Скажу, что это очень тяжело сделать. Я всегда рад помочь в каких-то переговорах, потому что будет просто отлично, если такой матч состоится.
Если говорить об уровне команд, Россия в последних матчах смотрелась неплохо. В сборной сейчас много молодежи.
Неприятно удивился матчу с Иорданией, потому что результата не было, хотя игроков той сборной я даже не знал.
С Катаром было совсем иначе, но Бразилия – другой уровень. Думаю, они сейчас в два или три раза сильнее сборной России», – сказал Ари.
- В сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).
- До конца 2025 года запланированы еще 4 матча – Иран (10 октября), Боливия (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).
