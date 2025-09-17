Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Ари ответил, во сколько раз сборная Бразилии сильнее России

Ари ответил, во сколько раз сборная Бразилии сильнее России

Сегодня, 20:32
1

Ари сравнил уровень сборных России и Бразилии. У него есть гражданство обеих стран.

«Матч между Россией и Бразилией? Я сам на связи с некоторыми людьми, знаю сумму, которая нужна, чтобы сборная Бразилии сюда приехала.

Скажу, что это очень тяжело сделать. Я всегда рад помочь в каких-то переговорах, потому что будет просто отлично, если такой матч состоится.

Если говорить об уровне команд, Россия в последних матчах смотрелась неплохо. В сборной сейчас много молодежи.

Неприятно удивился матчу с Иорданией, потому что результата не было, хотя игроков той сборной я даже не знал.

С Катаром было совсем иначе, но Бразилия – другой уровень. Думаю, они сейчас в два или три раза сильнее сборной России», – сказал Ари.

  • В сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).
  • До конца 2025 года запланированы еще 4 матча – Иран (10 октября), Боливия (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Еще по теме:
В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки» 2
Ари запросил тройные премиальные после победы над «Сатурном» 7
Ари готов вернуться в «Спартак» вместе с Кононовым 8
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Россия Бразилия Ари
Max-Min-vkontakte
1758132658
в два с половиной)
Ответить
