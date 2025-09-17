«Зенит» потратил на текущий состав в 1,5 раза больше, чем «Спартак»

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав.

В топ-100 вошли три российских клуба – «Зенит», «Спартак» и «Динамо».

«Зенит» – 203 млн евро – 49-е место в мире;

«Спартак» – 139 млн евро – 68-е место в мире;

«Динамо» – 85 млн евро – 86-е место в мире.

Остальные клубы РПЛ остались за пределами топ-100, то есть потратили на текущий состав менее 72 млн евро.

В расчет CIES брал суммы, выплаченные за трансферы действующих игроков, включая платные аренды, и бонусы, вне зависимости от фактической их выплаты.