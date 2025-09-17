Введите ваш ник на сайте
Алонсо высказался о победе «Реала» над «Марселем»

Сегодня, 08:26

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре команды в домашнем матче с «Марселем» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«В игре многое случилось. Первые полчаса у нас были очень хорошими, мы создавали моменты и могли сразу выйти вперед, но пропустили. Затем игра выравнялась. Во втором тайме мы атаковали не так часто, но у меня было ощущение, что мы ведем игру, пока не столкнулись с трудностями из-за красной карточки Карвахаля.

Мы показали дух Лиги чемпионов на «Бернабеу», сделали счeт 2:1, удержали его вдесятером и заработали три очень важных очка.

Мы несколько раз перехватили мяч на половине поля соперника, быстро подключались, и у нас была очень хорошая игра. Во втором тайме наш темп немного замедлился, и после удаления игра пошла по-другому.

Мбаппе забил два гола и оказал позитивное влияние на остальных игроков команды. Он сейчас в хорошем состоянии как в личном, так и в футбольном плане, и я рад, что работаю с ним. У нас в команде много сильных личностей, и я очень доволен этим», – сказал Алонсо.

Источник: Marca
Лига чемпионов Марсель Реал Алонсо Хаби
