Канчельскис посчитал, сколько команд «убил» Талалаев

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренерском уровне Андрея Талалаева из «Балтики».

– Вы говорили про Талалаева: «Три команды убил, из четвертой команды ушел, сейчас пошел «Балтику» убивать и зарезать». Поменялось ли у вас отношение к нему на фоне нынешних результатов «Балтики»?

– Я не говорил, что он едет зарезать. А то, что Талалаев три команды убил, – факт. Но сейчас что говорить? Все будет ясно в конце сезона. Они сейчас хорошо начали – молодцы. Мне от Талалаева ни холодно, ни жарко. Играют – молодцы, идут вверху – молодцы, но поговорить об этом можно будет в конце сезона. Пускай пока играют и выигрывают.

К Талалаеву как относился, так и отношусь. Мое мнение не поменялось. Он мне что сват или брат? Почему мое мнение о нем должно было измениться? Талалаев не зарезал три команды? Зарезал. А они потом вылетели. Что еще нужно?

Мы же говорим о том, что было. Но то, что сейчас есть, – хорошо. Молодец. Пускай двигается дальше, дай Бог ему здоровья.