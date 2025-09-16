Введите ваш ник на сайте
  Жена Жерсона уговаривает игрока не покидать «Зенит» и остаться в России надолго

Жена Жерсона уговаривает игрока не покидать «Зенит» и остаться в России надолго

Сегодня, 19:03
8

Полузащитник «Зенита» Жерсон попал под семейное давление. Его жена Грейс Гонсалвеш уговаривает не покидать Россию.

Грейс хочет остаться в России надолго.

«Жерсон переехал в Санкт-Петербург вместе с женой и дочкой. Всей семье игрока нравится жизнь в России: Гонсалвеш часто посещает домашние игры «Зенита», а их дочь ходит на детские праздники в Санкт-Петербурге.

Когда Жерсон играл за «Марсель» и жил во Франции без семьи, у пары часто возникали ссоры. Бразильские СМИ писали, что Жерсон и Гонсалвеш близки к разводу», – добавил источник.

  • «Зенит» купил Жерсона в июле этого года за 25 миллионов евро.
  • Игрок провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Бразилец не играет с 23 августа.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758038831
Обычно баба побеждает.
Ответить
Skull_Boy
1758040173
Логично, и где еще за хождение пешком и ни черта неделанье платят десятки миллионов
Ответить
Мордаванин
1758042103
на пятёрочку подсела?
Ответить
За что бан ?
1758043668
Бабу не проведёшь ,она сердцем видит .
Ответить
andr45
1758043972
Грейс Жерсону Я прощу твою ошибку, мне ведь не впервой, Только в будущем о денежке думай головой. Больше ты не попадайся на чужой крючок, Тут же на тебя наступит острый каблучок.
Ответить
