Жена Жерсона уговаривает игрока не покидать «Зенит» и остаться в России надолго

Полузащитник «Зенита» Жерсон попал под семейное давление. Его жена Грейс Гонсалвеш уговаривает не покидать Россию.

Грейс хочет остаться в России надолго.

«Жерсон переехал в Санкт-Петербург вместе с женой и дочкой. Всей семье игрока нравится жизнь в России: Гонсалвеш часто посещает домашние игры «Зенита», а их дочь ходит на детские праздники в Санкт-Петербурге.

Когда Жерсон играл за «Марсель» и жил во Франции без семьи, у пары часто возникали ссоры. Бразильские СМИ писали, что Жерсон и Гонсалвеш близки к разводу», – добавил источник.