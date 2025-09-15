В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уверен, что Усман Дембеле выиграет «Золотой мяч» в 2025 году.
«У «ПСЖ» девять номинантов на «Золотой мяч», и мы этим очень довольны.
Но думаю, единственный, кто действительно заслуживает эту награду – это Усман Дембеле. Тут и обсуждать нечего.
Дембеле выиграл все, а также стал лучшим игроком чемпионата Франции и Лиги чемпионов. Если бы речь шла про Месси или Роналду, даже не возникало бы никаких споров.
Если Усман не получит «Золотой мяч», значит, люди, которые голосовали, просто не обладают компетенцией», – сказал Кампуш.
- «Золотой мяч» вручат 22 сентября.
- Полный список претендентов можно посмотреть здесь.
- Дембеле выиграл все трофеи с «ПСЖ», кроме клубного ЧМ.
Источник: RMC Sport