  • Главная
  • Новости
  • Селюк назвал трех самых эгоистичных тренеров РПЛ: «Они любят себя в футболе, а не футбол в себе»

Селюк назвал трех самых эгоистичных тренеров РПЛ: «Они любят себя в футболе, а не футбол в себе»

Сегодня, 19:00
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о поведении тренеров, работающих в клубах РПЛ.

«Например, возьмeм Челестини. Он спокойный, трудяга. ЦСКА с ним добьeтся хороших результатов. Он не любит себя в футболе, а любит футбол в себе.

Если на улице болельщикам показать фотографию Челестини, то некоторые даже не узнают, кто это такой. Он тренер‑работяга, такие тренеры добиваются хороших результатов, и он их добьeтся.

А, например, Карпин, Станкович, Шпилевский много машут руками и рассказывают про себя великого, а результатов пока нет. Потому что они любят себя в футболе, а не футбол в себе. Это люди, которые больше думают о себе, чем о команде и еe результате.

Вы видели, чтобы Семак, Мусаев, Галактионов бегали и орали на бровке, как сумасшедшие? Такого не бывает, понимаете?

Тренеры, у которых своe «я» на первом месте, реже добиваются успеха. Все такие скандалы тренеров дают определeнное имя в Европе.

Это где‑то по зeрнышку складывается, все знают, что этот тренер работает в одной из лучших команд России. Потом его пригласят в какой‑нибудь хороший европейский клуб», – сказал Селюк.

  • «Спартак» Станковича после 8 туров РПЛ идет на 8‑м месте (12 очков), «Динамо» Карпина – на 9‑м (9 очков), «Пари НН» Шпилевского – на 14‑м (6).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН Динамо Спартак Карпин Валерий Станкович Деян Шпилевский Алексей Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1757952759
Типа Тедеско, который прыгал бегал махал и его пригласили в Европе, но только он нигде и ничего не добился и нигде не задержался. Не понимаю зачем его пригласили в Фенере
Ответить
...короче
1757953081
...какая-то извращённая, агентская логика)...
Ответить
fakeid
1757954317
Вы видели, чтобы Семак, Мусаев, Галактионов бегали и орали на бровке, как сумасшедшие? вообще-то видели, и не раз, как мусаев психовал.
Ответить
Цугундeр
1757954367
"Тренеры, у которых мои «Яя» не на первом месте, реже добиваются успеха." (С)Jean Pierre Se Luc
Ответить
САДЫЧОК
1757954870
Какое позорище этот Карпин! Как такое чудо может возглавлять сборную!? Это Позорище! Станкович вообще ничего не делает в Спартаке. Игру не ставит , тренерских знаний нет
Ответить
