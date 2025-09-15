Селюк назвал трех самых эгоистичных тренеров РПЛ: «Они любят себя в футболе, а не футбол в себе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о поведении тренеров, работающих в клубах РПЛ.

«Например, возьмeм Челестини. Он спокойный, трудяга. ЦСКА с ним добьeтся хороших результатов. Он не любит себя в футболе, а любит футбол в себе.

Если на улице болельщикам показать фотографию Челестини, то некоторые даже не узнают, кто это такой. Он тренер‑работяга, такие тренеры добиваются хороших результатов, и он их добьeтся.

А, например, Карпин, Станкович, Шпилевский много машут руками и рассказывают про себя великого, а результатов пока нет. Потому что они любят себя в футболе, а не футбол в себе. Это люди, которые больше думают о себе, чем о команде и еe результате.

Вы видели, чтобы Семак, Мусаев, Галактионов бегали и орали на бровке, как сумасшедшие? Такого не бывает, понимаете?

Тренеры, у которых своe «я» на первом месте, реже добиваются успеха. Все такие скандалы тренеров дают определeнное имя в Европе.

Это где‑то по зeрнышку складывается, все знают, что этот тренер работает в одной из лучших команд России. Потом его пригласят в какой‑нибудь хороший европейский клуб», – сказал Селюк.