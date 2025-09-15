Поведение Станковича раздражает Геркуса: «Ну зачем ты так делаешь?»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма с «Динамо» (2:2).

Тренера удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Честно говоря, [поведение Станковича] немного раздражает. Одно дело, если бы он приехал и показывал здесь какой-то невероятный футбол, которого у нас нет: ну да, вот такой человек эмоциональный, но зато вот смотрите. А тут «зато» сейчас не сказать.

И команда [играет] ниже ожиданий, и тренер вдруг зачем-то устраивает какую-то клоунаду. Ну зачем ты так делаешь, судей наших обижаешь? Мы и сами знаем, что у нас судьи там... Ну, бывают, да, у них проблемы», – заявил Геркус.