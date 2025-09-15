Введите ваш ник на сайте
Поведение Станковича раздражает Геркуса: «Ну зачем ты так делаешь?»

Сегодня, 15:40
1

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма с «Динамо» (2:2).
  • Тренера удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Честно говоря, [поведение Станковича] немного раздражает. Одно дело, если бы он приехал и показывал здесь какой-то невероятный футбол, которого у нас нет: ну да, вот такой человек эмоциональный, но зато вот смотрите. А тут «зато» сейчас не сказать.

И команда [играет] ниже ожиданий, и тренер вдруг зачем-то устраивает какую-то клоунаду. Ну зачем ты так делаешь, судей наших обижаешь? Мы и сами знаем, что у нас судьи там... Ну, бывают, да, у них проблемы», – заявил Геркус.

Еще по теме:
Геркус раскритиковал Станковича: «Приехал звездой футбола, а что мы увидели?» 6
Геркус – о Дзюбе в «Торпедо»: «Надеюсь, болельщики рады тому, что сделали»
Экс-президент «Локомотива» призвал ужесточить лимит на легионеров в РПЛ 2
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Геркус Илья
Комментарии (1)
1757941145
Геркус , кабы ты борщ с бромантаном канждный день кушал , ты б ещё не такое откаблучивал .
Главные новости
Дмитрий Егоров ответил на претензии Соловьева из-за приглашения Нани
16:00
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Аморима после разгрома в дерби
15:30
Орлов объяснил ситуацию с Жерсоном в «Зените»
14:48
5
ВидеоПономарев прокомментировал голевую ошибку Акинфеева
14:28
1
Букмекеры перестали считать «Зенит» единоличным фаворитом РПЛ
13:59
14
Соловьев – о приезде Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний»
13:45
7
Реакция Романцева на смерть легенды «Спартака»: «У меня ближе друга не было»
13:27
2
В «Спартаке» озвучили цель на сезон
13:01
19
Черчесов высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
12:51
5
Соловьев – о приезде Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний»
13:45
7
Реакция Романцева на смерть легенды «Спартака»: «У меня ближе друга не было»
13:27
2
Орлов прокомментировал удаление Станковича: «Чего ты на судью кричишь?»
13:16
6
В «Спартаке» озвучили цель на сезон
13:01
19
Черчесов высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
12:51
5
Тюкавин согласился на предложение Кокорина поехать в «Арис»
12:21
5
Ветеран ЦСКА раскритиковал Акинфеева за ошибку с «Ростовом»
11:55
8
Реакция Мостового на поражение ЦСКА от «Ростова»
11:41
4
Орлов жестко прошелся по Глушенкову: «Ты не прав»
11:18
11
Лапочкин оценил удаление Гайича в матче «Ростов» – ЦСКА
10:54
14
В «Динамо» оценили слова Карпина об уходе из клуба
10:20
5
Круговой отреагировал на ошибку Акинфеева с «Ростовом»
10:05
Дзюба высказался о бое со Смоловым
09:04
4
Видео«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
08:50
1
ВидеоГайич извинился перед игроками и болельщиками ЦСКА
Вчера, 23:26
5
ВидеоЧелестини назвал виновного в голевой ошибке Акинфеева
Вчера, 23:20
8
ВидеоВидео из раздевалки ЦСКА после первого поражения в сезоне
Вчера, 23:12
1
Мостовой высказался о желании Жерсона уйти из «Зенита» спустя два месяца
Вчера, 22:50
14
Газзаев отреагировал на удаление Станковича с «Динамо»
Вчера, 22:30
4
В «Ростове» прокомментировали победу над ЦСКА: «Настоящие мужики»
Вчера, 22:19
11
Талалаев назвал игрока РПЛ, которого он бы взял в свою команду вместо Роналду
Вчера, 22:12
2
Челестини объяснил поражение ЦСКА от «Ростова»
Вчера, 22:08
6
ВидеоОбзор матча «Ростов» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:30
1
РПЛ. «Ростов» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
Вчера, 21:30
89
Селюк предложил изменения в регламенте из-за поведения Станковича
Вчера, 21:15
6
Поведение Станковича назвали клоунадой
Вчера, 20:45
2
ВидеоЦСКА остался в меньшинстве в матче с «Ростовом» после удара Гайича локтем в горло соперника
Вчера, 20:37
12
ВидеоАкинфеев допустил результативную ошибку в матче с «Ростовом»
Вчера, 20:09
15
  • Читайте нас: 