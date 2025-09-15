В «Динамо» оценили слова Карпина об уходе из клуба

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слова Валерия Карпина. Главный тренер московской команды ранее заявил, что готов покинуть свой пост.
– Как вы восприняли слова Валерия Георгиевича о готовности уйти с поста тренера после матча в Махачкале?
– Игра со «Спартаком» была в Москве, а не Махачкале. Я готов говорить о ней. А то, что когда‑то где‑то было, на данный момент не вижу смысла обсуждать.
– Матч со «Спартаком» мог стать последним для Карпина?
– Слухи не буду комментировать.
- Карпин возглавил «Динамо» этим летом.
- Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»