Дзюба высказался о бое со Смоловым

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал возможный бой с Федором Смоловым.

– После известных событий в интернете разгоняют ваш возможный бой со Смоловым. Вы бы в теории такое могли рассмотреть?

– Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него.