Дзюба высказался о бое со Смоловым

Сегодня, 09:04
3

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал возможный бой с Федором Смоловым.

– После известных событий в интернете разгоняют ваш возможный бой со Смоловым. Вы бы в теории такое могли рассмотреть?

– Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него.

  • Смолов в мае избил двух человек в «Кофемании».
  • Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил о готовности организовать бой между Смоловым и Дзюбой.

Еще по теме:
Дзюба обозначил, от кого конкретно зависит его будущее в «Акроне»
Дзюба определил лучшего форварда РПЛ 1
Дзюба – об игре против защитников-легионеров «Краснодара»: «Они не понимают, что русский дух не сломить» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Акрон Дзюба Артем Смолов Федор
vlv
1757919817
Почему Дзюба, а не Мамаев или Кокорин? Дзюба в другой категории прославился)
Ответить
kvm
1757920192
Шлюба зассал и дал заднюю...
Ответить
NewLife
1757921822
Урод.
Ответить
Все новости
