Дзюба высказался о бое со Смоловым

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал возможный бой с Федором Смоловым.
– После известных событий в интернете разгоняют ваш возможный бой со Смоловым. Вы бы в теории такое могли рассмотреть?
– Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него.
- Смолов в мае избил двух человек в «Кофемании».
- Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил о готовности организовать бой между Смоловым и Дзюбой.
Источник: «Матч ТВ»