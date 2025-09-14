Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Талалаев отреагировал на ничью «Балтики» с «Зенитом»

Сегодня, 19:36
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Поблагодарил ребят, очень хорошая самоотдача, борьба. Качество игры в первом тайме устроило, во втором не получилось сыграть так, как планировали.

Есть несколько причин. Одна из них – стали охранять «Зенит», каждое единоборство в прессинге стало свистеться фолами, пришлось отказаться от активного прессинга и играть другую модель. У нас были свои моменты, но жалко, что ребята их не реализовали. «Зенит» – очень хорошая команда, индивидуального мастерства вагон, но нам удалось заставить их играть в футбол, который мы хотели. Не так много было комбинаций.

По нашему состоянию очень хотелось бы победить, но если реально оценивать, ровно год назад мы были шестые в Первой лиге и смотрели вперед с надеждой. Сейчас смотрим с уверенностью», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» идет в РПЛ 2-й.
  • У команды 0 поражений в сезоне чемпионата.
  • Следующий соперник – «Ростов».

Еще по теме:
Талалаев назвал игрока РПЛ, которого он бы взял в свою команду вместо Роналду
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Балтикой» 10
Реакция фанатов «Зенита» на ничью с выходцем из Первой лиги 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1757878057
Посмотрим на сколько хватит Талалаева, на один круг или больше…
Ответить
erybov1965
1757878636
А что скажут те, которые против ужесточения лимита? Ну и зачем нам в командах по 8-9 легионеров, если результат тот же? Я сказал бы, «Балтика» лучше выглядела с 9 россиянами в основе. Еще и «Ростов» сегодня обыграл ЦСКА, по составам примерно та же ситуация.
Ответить
Главные новости
Газзаев отреагировал на удаление Станковича с «Динамо»
22:30
В «Ростове» прокомментировали победу над ЦСКА: «Настоящие мужики»
22:19
2
Талалаев назвал игрока РПЛ, которого он бы взял в свою команду вместо Роналду
22:12
Челестини объяснил поражение ЦСКА от «Ростова»
22:08
5
РПЛ. «Ростов» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
21:30
74
ВидеоЦСКА остался в меньшинстве в матче с «Ростовом» после удара Гайича локтем в горло соперника
20:37
7
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль
20:25
3
ВидеоАкинфеев допустил результативную ошибку в матче с «Ростовом»
20:09
10
Стало известно, благодаря кому Станкович до сих пор не уволен из «Спартака»
19:45
10
Талалаев отреагировал на ничью «Балтики» с «Зенитом»
19:36
2
Все новости
Все новости
Мостовой высказался о желании Жерсона уйти из «Зенита» спустя два месяца
22:50
ВидеоОбзор матча «Ростов» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
21:30
Селюк предложил изменения в регламенте из-за поведения Станковича
21:15
3
Поведение Станковича назвали клоунадой
20:45
1
ВидеоЦСКА остался в меньшинстве в матче с «Ростовом» после удара Гайича локтем в горло соперника
20:37
6
ВидеоАкинфеев допустил результативную ошибку в матче с «Ростовом»
20:09
10
Видео«Умрем, но выйдем»: проникновенная речь Осинькина в раздевалке «Сочи»
19:55
3
Стало известно, благодаря кому Станкович до сих пор не уволен из «Спартака»
19:45
10
Талалаев отреагировал на ничью «Балтики» с «Зенитом»
19:36
2
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Балтикой»
19:31
10
Реакция фанатов «Зенита» на ничью с выходцем из Первой лиги
19:08
11
РПЛ. «Зенит» удержал ничью с «Балтикой» (0:0), команда Талалаева идет без поражений
18:55
120
Тедеев – после поражения «Акрона» от «Краснодара»: «Становимся лучше и сильнее, горжусь вами»
18:37
2
Фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» после неназначенного пенальти
18:23
34
Купленный за 25 миллионов Жерсон хочет покинуть «Зенит» зимой
17:58
19
«Зенит» не смог забить выходцу из Первой лиги в 1-м тайме
17:48
6
Дзюба обозначил, от кого конкретно зависит его будущее в «Акроне»
17:41
Ливай выделил общее между Станковичем и Каррерой
17:32
1
Позиция «Динамо» по будущему Карпина
17:21
1
Сычев прокомментировал голевую засуху спартаковца Угальде
17:13
Зобнин отреагировал на удаление Станковича с «Динамо»
17:01
4
Осинькин прокомментировал поражение «Сочи» от «Крыльев Советов»
16:59
1
Зенитовец Вендел не сыграет с «Балтикой»: известна причина
16:45
1
Бывший игрок «Зенита» назвал Станковича «истеричкой» и «позорищем»
16:31
15
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
16:26
РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:0), омрачив дебют Осинькину
16:26
8
ВидеоЧемпион Европы и друг Роналду забил в России
16:16
2
Мостовой прокомментировал удаление Станковича
16:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 