Талалаев отреагировал на ничью «Балтики» с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Поблагодарил ребят, очень хорошая самоотдача, борьба. Качество игры в первом тайме устроило, во втором не получилось сыграть так, как планировали.

Есть несколько причин. Одна из них – стали охранять «Зенит», каждое единоборство в прессинге стало свистеться фолами, пришлось отказаться от активного прессинга и играть другую модель. У нас были свои моменты, но жалко, что ребята их не реализовали. «Зенит» – очень хорошая команда, индивидуального мастерства вагон, но нам удалось заставить их играть в футбол, который мы хотели. Не так много было комбинаций.

По нашему состоянию очень хотелось бы победить, но если реально оценивать, ровно год назад мы были шестые в Первой лиге и смотрели вперед с надеждой. Сейчас смотрим с уверенностью», – сказал Талалаев.