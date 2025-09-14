Осинькин прокомментировал поражение «Сочи» от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин оценил итог матча 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

Это был дебют Осинькина в команде.

«Сочи» идет на последнем месте с очком.

В следующем туре «Сочи» примет ЦСКА (22 сентября).

– Насколько это поражение становится критично?

– Мы сыграли одну игру, о критичности при мне говорить рано. Мы будем работать, еще 22 тура впереди. Если брать этот матч, минут 60 мы точно не были слабее, но в где‑то физически просели, где‑то нет должного взаимопонимания. Какой‑то отрезок мы начали заменами влиять, но легко пропустили. Я бы хотел, чтобы моя команда играла по‑другому.

У нас есть больные, они нас могут усилить, также не доехал еще один футболист, которого на флажке успели купить. Усилить можно за счет физической подготовки, психологической. Нужно привыкнуть к новым требованиям. Сейчас мы играем очень медленно, и эта медлительность не только потому, что мы не наиграли ту скорость, а потому, что много ситуаций, где новые сочетания, футболисты. От этого есть небольшое напряжение. Мы только команда, которая формируется.