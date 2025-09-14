Бывший игрок «Зенита» назвал Станковича «истеричкой» и «позорищем»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Станкович получил красную карточку в концовке первого тайма с «Динамо» (2:2).

Сербского специалиста удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«По поводу удаления – нельзя такое допускать. Великий клуб «Спартак» – с таким тренером… Например, Сергей Богданович (Семак) тоже был великий игрок, Карпин был великий игрок, но это люди, которые олицетворяют свои клубы. Семак сдержанный и статный. Станкович ведет себя, как истеричка, у руля великого клуба. То, что он позволил в адрес (арбитра) Егорова – позорище.

Посмотрим, сколько очков теперь наберет «Спартак». Перепады настроения Станковича не позволяют ему достигнуть некой ступени и быть более качественным тренером», – сказал Гасилин.