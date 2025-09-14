Семин предложил наказание Станковичу

Экс-форвард «Спартака» Юрий Семин оценил удаление главного тренера Деяна Станковича в матче с «Динамо» (2:2).
- Сербского специалиста удалили в концовке 1-го тайма.
- Он получил красную карточку за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.
- Станковичу грозит дисквалификация на несколько матчей.
«Что же касается удаления сербского специалиста, то очевидно, что главному тренеру нужно сдерживать свои эмоции.
Но я не приветствую дисквалификацию Станковича и считаю денежный штраф лучшим наказанием», – сказал Семин.
Источник: «РБ Спорт»