РПЛ. «Динамо» и «Спартак» обменялись дублями Бителло и Ливая (2:2)

«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ. Дубли оформили Бителло и Ливай Гарсия.

У «Спартака» в первом тайме удалили главного тренера Деяна Станковича.

«Спартак» остался на седьмом месте. «Динамо» идет восьмым.

Это был первый матч Валерия Карпина против «Спартака» во главе «Динамо».