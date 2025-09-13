Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  РПЛ. «Динамо» и «Спартак» обменялись дублями Бителло и Ливая (2:2)

РПЛ. «Динамо» и «Спартак» обменялись дублями Бителло и Ливая (2:2)

Сегодня, 18:45
119

«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ. Дубли оформили Бителло и Ливай Гарсия.

У «Спартака» в первом тайме удалили главного тренера Деяна Станковича.

«Спартак» остался на седьмом месте. «Динамо» идет восьмым.

Это был первый матч Валерия Карпина против «Спартака» во главе «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 8 тур
Динамо - Спартак - 2:2 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Л. Гарсия, 19; 1:1 - Бителло, 26; 2:1 - Бителло, 45+3; 2:2 - Л. Гарсия, 63.
Таблица турнира Календарь турнира

Cleaner
1757780677
Возмущают визги комментаторов Матч ТВ про ИГРУ ГОДА. Какая на игра года??? Играли два середняка, наделали кучу ошибок и не показали НИ КАКОЙ МЫСЛИ в игре. Смотреть такое тяжело, но хоть вратари и защитнички порадовали и ПОДАРИЛИ зрителям четыре голешника...
Ответить
val69
1757781145
Бомбардир, хорош путать мягкое со стоячим!!! Пишешь одному, отправляете другому....
Ответить
Дубина
1757781205
У двух бом же-кобыл горит больше всех))
Ответить
Ровесник Романцева
1757781829
Самошников закрыл бы бителло. И все проблемы решились бы. Оба гола с края Денисова
Ответить
Ровесник Романцева
1757781892
Максименко когда нибудь выручит команду, которая худо бедно забивает?
Ответить
val69
1757782506
Ну, что в итоге... Состав есть,который, если правильно использовать, результат обязан дать... Вопрос - почему его нет? Ответ очевиден - Станкович на выход... А, сколько было надежд и эйфории после его назначения... Ну, хватит уже издеваться над болельщиками...
Ответить
zigbert
1757782563
Все вполне ожидаемо,Спартак на победу не наиграл Динамо тоже. Борьбы было много,множество стыков и единоборств.
Ответить
Этот чумный мир
1757783872
Тарасятник надо искоренить из футбола навсегда, как древнее, хрюкающее и лживое зло
Ответить
anatolich72
1757785792
Ничья имени Максименко-воротчика надо менять. Судья слабоват для такого матча.
Ответить
erybov1965
1757786322
Что можно сказать, впервые замена усилила игру, кроме Рябчука. Но вновь Максименко не основа и вопрос по защите, особенно справа. О Станковиче не хочу вообще говорить, его помощники — это лучше, чем Карпин, и этим всё сказано. Некоторые игроки «Динамо» с отличием закончили бы «ГИТИС», а судья не Станиславский, если не сказать более жостко.
Ответить
