РПЛ. «Динамо» и «Спартак» обменялись дублями Бителло и Ливая (2:2)

«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ. Дубли оформили Бителло и Ливай Гарсия.
У «Спартака» в первом тайме удалили главного тренера Деяна Станковича.
«Спартак» остался на седьмом месте. «Динамо» идет восьмым.
Это был первый матч Валерия Карпина против «Спартака» во главе «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 8 тур
Динамо - Спартак - 2:2 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Л. Гарсия, 19; 1:1 - Бителло, 26; 2:1 - Бителло, 45+3; 2:2 - Л. Гарсия, 63.
Источник: «Бомбардир»