РПЛ. Дубль Боселли принес «Пари НН» победу над «Оренбургом» (3:1) в Саранске

«Пари НН» в 8-м туре РПЛ победил в Саранске «Оренбург». Дубль оформил Хуан Боселли.
У Олакунле Олусегуна 1+1.
У «Оренбурга» дебютировал нападающий Иван Игнатьев. Он не реализовал пенальти.
«Пари НН» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Ярослава Крашевского на 90+4 минуте.
Нижегородцы покинули зону прямого вылета. «Оренбург» остался на 12-й строчке.
У «Оренбурга» четыре матча подряд без побед.
Россия. Премьер-лига. 8 тур
Пари НН - Оренбург - 3:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Мануэль Боселли, 41; 1:1 - Х. Томпсон, 45+1 (с пенальти); 2:1 - Х. Мануэль Боселли, 51; 3:1 - О. Олусегун, 53.
Удаления: Я. Крашевский, 90+4 - нет.
Незабитые пенальти: нет - И. Игнатьев, 89.
