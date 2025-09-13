РПЛ. Дубль Боселли принес «Пари НН» победу над «Оренбургом» (3:1) в Саранске

«Пари НН» в 8-м туре РПЛ победил в Саранске «Оренбург». Дубль оформил Хуан Боселли.

У Олакунле Олусегуна 1+1.

У «Оренбурга» дебютировал нападающий Иван Игнатьев. Он не реализовал пенальти.

«Пари НН» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Ярослава Крашевского на 90+4 минуте.

Нижегородцы покинули зону прямого вылета. «Оренбург» остался на 12-й строчке.

У «Оренбурга» четыре матча подряд без побед.