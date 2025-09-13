«Ни в какие ворота»: Луценко возмущен словами Карпина насчет отставки из «Динамо»

Бывшему форварду «Динамо» Евгению Луценко не понравились слова главного тренера Валерия Карпина насчет отставки.

«Руководство «Динамо» вкладывалось в комплектование состава и создавало условия для тренера. Слышать теперь от него, что он с легкостью готов расстаться со своим местом, странно. Слова Карпина про увольнение из «Динамо» – ни в какие ворота. Ожидания от его прихода были совсем другими.

Я не думаю, что будут резкие движения по отношению к Карпину. Его оберегает его имя. Он ценный человек для нашего футбола. Банально он защищен большой суммой отступных. Увольнять его невыгодно», – сказал Луценко.