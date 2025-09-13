Введите ваш ник на сайте
Радимов объяснил, почему «Зенит» вышел из кризиса

Сегодня, 00:48
1

Владислав Радимов высказался о состоянии «Зенита» в преддверии матча 8-го тура РПЛ против «Балтики».

«Зенит» вышел из кризиса, который был в начале сезона. Состав более‑менее стабилизировался, футболисты набирают игровой ритм.

Но, с одной стороны, травма у того же Андрея Мостового, по‑моему, Педро тоже не будет.

А с другой – «Балтика» играет дома, она набрала хороший ход, будет полный стадион.

Поэтому я не могу сказать, что «Зенит» – явный фаворит матча», – заявил Радимов.

  • «Балтика» примет «Зенит» в воскресенье, 14 сентября, в 17:00 мск.
  • Петербуржцы идут на 6-м месте в РПЛ с 12 очками.
  • Калининградцы занимают 3-ю строчку с 15 баллами.

Комментарии (1)
fakeid
1757722383
педро в мол.сборную умотал, в ближайший месяц его не будет. кстати, именно он поднимал над головой кубок южной америки этой зимой, на правах капитана. вот доказательство для хрюканов: https://ibb.co/xKMFwBct
Ответить
