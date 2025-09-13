Радимов объяснил, почему «Зенит» вышел из кризиса

Владислав Радимов высказался о состоянии «Зенита» в преддверии матча 8-го тура РПЛ против «Балтики».

«Зенит» вышел из кризиса, который был в начале сезона. Состав более‑менее стабилизировался, футболисты набирают игровой ритм.

Но, с одной стороны, травма у того же Андрея Мостового, по‑моему, Педро тоже не будет.

А с другой – «Балтика» играет дома, она набрала хороший ход, будет полный стадион.

Поэтому я не могу сказать, что «Зенит» – явный фаворит матча», – заявил Радимов.