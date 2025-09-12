Мнение Карпина насчет потолка зарплат в РПЛ

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин выразил отношение к потенциальному потолку зарплат в РПЛ.

– А в ещe одну инициативу – потолок зарплат – верите?

– Не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. Есть примеры КХЛ, МЛС, НХЛ – это коммерческие лиги, оттуда никто не вылетает. И, насколько я понимаю, таких трансферов, как в футболе, нет. Как это может работать в РПЛ – не знаю.

– Если вы против того же ужесточения, вы не хотите с этим бороться? Отстаивать свою точку зрения?

– Свою точку зрения я готов отстаивать, но также есть клубы, лиги и федерации. Думаю, их мнение должно учитываться.