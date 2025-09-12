Мостовой огласил список требований к своей будущей девушке

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой описал, какой должна быть его девушка.

– «Девушки, пожалуйста, найдитесь, кто мне понравится. Скидывайте анкеты – рост, вес, 90-60-90». Внешность – главное для тебя?

– Это была шутка, конечно же. Но встречают всегда по обертке. Хочется, чтобы человек тебе подходил – привлекал внешне. А дальше это уже уходит на второй план.

– Какой должна быть девушка, чтобы тебе понравиться?

– Главное, чтобы человек был так же амбициозен, как я, чтобы был чем-то занят – работал, мечтал что-то создать. Чтобы внутри был двигатель, который позволит друг друга мотивировать.

– Редко таких встречаешь?

– Возможно, их много, но когда ты становишься более-менее популярным, то рядом с тобой оказываются люди, которые как-то навязываются, ищут выгоду, что ли. А я это очень быстро считываю и сразу отстраняюсь. Не люблю, когда с открытым ртом на меня смотрят. Для меня это табу. Ценю людей за их прямоту и честность.

– Так.

– Люди, которые сейчас появляются в моей жизни, никогда мне ничего плохого не скажут – а так быть не должно. У меня есть друзья детства, которые всегда общаются со мной наравне, могут все в лицо сказать, поспорить, послать. И это не популярные люди, обычные ребята. Это большая редкость сейчас.

– Если бы не был футболистом, звездой, было бы проще найти жену, построить семью?

– Думаю, да. Сто процентов. Наверное, уже давно был бы женат, ха-ха. Мне сейчас тяжело будет найти самую обычную, простую девушку – круг общения поменялся, в основном рядом тоже популярные люди, спортсмены и так далее.

– Может, поискать любовь где-то в другом месте?

– Мне один хороший человек часто говорит: «Андрей, пойдем со мной в библиотеку, театр – там хорошие девушки». Часто с ним это обсуждаем.

– Сходил?

– Пока нет. (Смеется.) Мне кажется, тяжело будет все равно. Посмотрим, может еще сходим с ним, ха-ха.

– Неужели еще ни разу не был близок к тому, чтобы жениться?

– На самом деле, попадались хорошие девушки. Просто тогда у меня не было вот этой готовности туда перешагнуть, и все. Не жалею ли? Нет, чего жалеть-то уже. Я просто не хочу размениваться. Мне очень важно, чтобы все было серьезно. Для меня дикость, когда кто-то из знакомых пять лет встречается, расстается, а потом через месяц находит новые отношения. Я так не могу. Мне хочется основательно, и чтобы это было взаимно. Надеюсь, в скором времени это случится со мной.

– А к отцовству уже готов?

– Да, сто процентов. Ну и возраст уже такой, что надо поторопиться. Я смотрю на ребят, ровесников – тот же Саня Соболев, который ребенка уже во второй класс отвел – ну кайф же. Когда ты молодой парень, с сыном или дочкой на одной волне… В общем, надо мне немножко поднапрячься, ха-ха. Но есть в этом всем и один плюс.

– Какой?

– Недавно обсуждали эту тему с Николаем Николаевичем Писаревым. Он говорил, что молодым футболистам нужно понимать – большие деньги могут быстро закончиться. Где-то развод, где-то алименты, еще что-то. Ну как это обычно бывает. А я говорю, что я в этом плане как самый умный – выждал, все изучил и уже с багажом знаний подойду к этому вопросу, не потеряю деньги. Самый финансово грамотный, получается.