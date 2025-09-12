Мостовой – об одиночестве: «Живу свою лучшую жизнь»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал отсутствие своей семьи.
– Ты сказал, что тебе очень помогла семья, родители. В такие моменты не задумываешься, что было бы здорово уже жениться, завести детей?
– Еще как. Часто думаю об этом и говорю. Но пока, как видишь, один.
– Беспокоит это?
– Вообще нет, спокойно. Живу свою лучшую жизнь, ха-ха. Больше думаю сейчас о футболе, о карьере. Даст бог, будет семья в скором времени. А так, какого-то активного поиска отношений не веду.
- Уроженец Омска был в академии ЦСКА в 2002-2012 годах.
- В «Зените» Мостовой оказался в 2019 году.
- 27-летний игрок 4 раза становился чемпионом России.
Источник: «РБ Спорт»