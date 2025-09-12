Введите ваш ник на сайте
Мостовой – об одиночестве: «Живу свою лучшую жизнь»

Сегодня, 17:01
3

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал отсутствие своей семьи.

– Ты сказал, что тебе очень помогла семья, родители. В такие моменты не задумываешься, что было бы здорово уже жениться, завести детей?

– Еще как. Часто думаю об этом и говорю. Но пока, как видишь, один.

– Беспокоит это?

– Вообще нет, спокойно. Живу свою лучшую жизнь, ха-ха. Больше думаю сейчас о футболе, о карьере. Даст бог, будет семья в скором времени. А так, какого-то активного поиска отношений не веду.

  • Уроженец Омска был в академии ЦСКА в 2002-2012 годах.
  • В «Зените» Мостовой оказался в 2019 году.
  • 27-летний игрок 4 раза становился чемпионом России.

Еще по теме:
Мостовой допустил, что в будущем станет актером: «С удовольствием рассмотрю»
Мостовой огласил список требований к своей будущей девушке 11
Мостовой поделился, куда инвестирует заработанные в «Зените» деньги: «Разбираюсь хорошо» 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (3)
Цугундeр
1757687050
ха-ха(( Мужика тебе хоршего.. и- детишек побольше.) Это же надо так бесчинствовать над своим имиджем, Андрюша.. Лучше бы в рыжего покрасился.(
Ответить
Январь 59
1757698536
Правильно говорит. Сейчас у него много всяких поклонниц, каждый день может иметь новую, и никому ни чем не обязан, а если заведет семью, то будет только одна и обязанностей будет целый ворох.
Ответить
zigbert
1757700950
Семья видимо не для него. Да он сильно и не запаривается.
Ответить
