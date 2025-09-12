Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Динамовец Бителло признался, что пренебрегает главным требованием Карпина

Динамовец Бителло признался, что пренебрегает главным требованием Карпина

12 сентября, 15:17
4

Полузащитник «Динамо» Бителло продолжает употреблять сладкое, несмотря на назначение в команду Валерия Карпина.

Карпин в предыдущих командах запрещал сладкое.

– Я слышал, что с приходом Карпина произошло много изменений в плане питания, рациона. Это так?

– В плане питания действительно произошли серьeзные изменения, если сравнивать с тем, что было раньше. Такой подход помогает, но в любом случае самое главное – что происходит на поле. Может же быть такое, что у тебя хороший рацион, но нет результатов. Все компоненты подготовки нужно совмещать. Ещe два сезона назад каждый игрок кушал, что хотел. Не было никакого жeсткого контроля за этим. Но при этом результаты мы показывали хорошие. Когда уровень футбола и чемпионата высокие, то и требования высокие. Поэтому правильное питание тоже по-своему помогает. Но всe-таки каждому по-разному.

– У тебя есть какая-нибудь слабость в плане еды? Сладкое? Выпечка?

– Скажу так: я могу съесть всe, что захочу, но в меру. Я контролирую своe питание. Какие-то булочки и сладкое я не убирал вовсе из своего рациона. При этом я хорошо слежу за своей физической формой. Поэтому у меня в карьере никогда не было серьeзных травм.

  • Карпин в клубе с июня.
  • «Динамо» идет в РПЛ 9-м.
  • Тренер совмещает посты в «Динамо» и сборной России.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Бителло Карпин Валерий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1757684056
Через 20 лет - у меня диабет 2, пропадает зрение, отнимаются и гниют ноги, но я держусь, пью метформин, но с углеводами и разными булочками завязал, чтобы не помереть(
Ответить
FanatSerj
1757688695
Ну с продлением контракта до 2031г Бителло и Карпина с легкостью "переживёт" ))) Так что ещё посмотрим кто будет есть булочки и сладкое ))
Ответить
neim
1757691820
Там похоже уже вся команда пренебрегает. И не только требованиями Карпина, а и им самим.
Ответить
