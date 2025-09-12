Динамовец Бителло признался, что пренебрегает главным требованием Карпина

Полузащитник «Динамо» Бителло продолжает употреблять сладкое, несмотря на назначение в команду Валерия Карпина.

Карпин в предыдущих командах запрещал сладкое.

– Я слышал, что с приходом Карпина произошло много изменений в плане питания, рациона. Это так?

– В плане питания действительно произошли серьeзные изменения, если сравнивать с тем, что было раньше. Такой подход помогает, но в любом случае самое главное – что происходит на поле. Может же быть такое, что у тебя хороший рацион, но нет результатов. Все компоненты подготовки нужно совмещать. Ещe два сезона назад каждый игрок кушал, что хотел. Не было никакого жeсткого контроля за этим. Но при этом результаты мы показывали хорошие. Когда уровень футбола и чемпионата высокие, то и требования высокие. Поэтому правильное питание тоже по-своему помогает. Но всe-таки каждому по-разному.

– У тебя есть какая-нибудь слабость в плане еды? Сладкое? Выпечка?

– Скажу так: я могу съесть всe, что захочу, но в меру. Я контролирую своe питание. Какие-то булочки и сладкое я не убирал вовсе из своего рациона. При этом я хорошо слежу за своей физической формой. Поэтому у меня в карьере никогда не было серьeзных травм.