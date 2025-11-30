Гусев наладил отношения с игроком «Динамо» после конфликта

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев и полузащитник Бителло наладили взаимоотношения. Между ними были разногласия в концовке прошлого сезона.
Бителло из-за травмы не полетел с «Динамо» на матч 30-го тура РПЛ сезона-2024/25 с «Краснодаром» (0:3), в котором решалась судьба золотых медалей.
При этом Гусев предлагал футболисту провести на поле 30 минут, однако бразилец отказался от этого варианта.
- Гусев во второй раз в этом году исполняет обязанности главного тренера «Динамо». В мае он принял команду после отставки Марцела Лички. В середине ноября Гусев временно возглавил команду после ухода Валерия Карпина, работавшего с бело-голубыми с июня.
- 25-летний Бителло в этом сезоне сыграл за «Динамо» в 21 матче, забил 5 голов, отдал 4 передачи.
Источник: Legalbet