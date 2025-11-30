Гусев наладил отношения с игроком «Динамо» после конфликта

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев и полузащитник Бителло наладили взаимоотношения. Между ними были разногласия в концовке прошлого сезона.

Бителло из-за травмы не полетел с «Динамо» на матч 30-го тура РПЛ сезона-2024/25 с «Краснодаром» (0:3), в котором решалась судьба золотых медалей.

При этом Гусев предлагал футболисту провести на поле 30 минут, однако бразилец отказался от этого варианта.