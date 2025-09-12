Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Гришин ответил, кто лучше готов к дерби – «Спартак» или «Динамо»

Гришин ответил, кто лучше готов к дерби – «Спартак» или «Динамо»

Сегодня, 12:16
2

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

«Мне кажется, что «Спартак» лучше подготовлен к дерби с «Динамо». У динамовцев Валерий Карпин уезжал в сборную России, поэтому команда готовилась к дерби без тренера. Все ждут от «Динамо» лучшей игры, однако футболисты до сих пор привыкают к требованиям Карпина, хотя с его назначения прошло три месяца. Нормальная команда с нормальными мастерами должна за это время привыкнуть к требованиям.

«Спартак» же совершил два хороших приобретения, усилив позицию центрального защитника, а в нападении команда не испытывает проблем. При этом за последние туры красно-белые нашли свою игру», – сказал Гришин.

  • Игра состоится завтра, 13 сентября.
  • Это будет 1-я игра Карпина против «Спартака» после назначения в «Динамо».
  • «Спартак» занимает 6-е место, «Динамо» – 9-е.

Бубнов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак» 1
Реакция Рабинера на смерть легендарного Хаджи
В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Гришин Александр
...уефан
1757669677
...для Карпина и Станковича поражение в этом матче будет сродни чёрной метке...
Ответить
Интерес
1757671608
Валерка победит, сам, лично, ибо в случае неблагоприятного исхода для него ещё чуть-чуть приоткроется калитка на выход.
Ответить
