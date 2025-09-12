Карпин пожаловался на график тренера-совместителя

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в этом году не отправил дочь в 1-й класс.

Карпин в клубе с июня.

«Динамо» идет в РПЛ 9-м.

Завтра, 13 сентября, «Динамо» в 8-м туре РПЛ примет «Спартак».

– Недавно прошeл день знаний. Попали к дочке в школу?

– Естественно нет – я не успел. 31 августа играли в Махачкале поздно вечером, а на следующий день уже был в Новогорске. Так что не попал к дочке в школу.

– Сильно расстроились, что не попали?

– Хотелось бы, конечно, всe-таки «в первый раз – в первый класс».

– Это уже привычная история, что пропускаете важные семейные дни?

– Опять же: к сожалению, да. Понятно – хочется. И не только первого сентября. Бывает, что и дни рождения пропускаю, когда вся семья собирается. Хочется там быть. Но что есть, то есть.