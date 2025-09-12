Введите ваш ник на сайте
Карпин пожаловался на график тренера-совместителя

Сегодня, 10:46
4

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в этом году не отправил дочь в 1-й класс.

  • Карпин в клубе с июня.
  • «Динамо» идет в РПЛ 9-м.
  • Завтра, 13 сентября, «Динамо» в 8-м туре РПЛ примет «Спартак».

– Недавно прошeл день знаний. Попали к дочке в школу?

– Естественно нет – я не успел. 31 августа играли в Махачкале поздно вечером, а на следующий день уже был в Новогорске. Так что не попал к дочке в школу.

– Сильно расстроились, что не попали?

– Хотелось бы, конечно, всe-таки «в первый раз – в первый класс».

– Это уже привычная история, что пропускаете важные семейные дни?

– Опять же: к сожалению, да. Понятно – хочется. И не только первого сентября. Бывает, что и дни рождения пропускаю, когда вся семья собирается. Хочется там быть. Но что есть, то есть.

Еще по теме:
Карпин сравнил работу в «Динамо» со «Спартаком» и «Армавиром»
Динамовец Бителло признался, что пренебрегает главным требованием Карпина 1
Карпин посчитал, сколько раз пожалел о приходе в «Динамо» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
Комментарии (4)
sochi-2013
1757664848
В самом-то деле, что нельзя чемпионат под Карпина сверстать?
Ответить
neveldomha
1757669253
Получается, что РФС лишил несчастную дочь своего отца. С этим надо срочно разбираться.
Ответить
Foxitkuban
1757671071
Бедненький, несчастненький.
Ответить
k611
1757672489
Не надо сидеть на двух стульях - либо сборная, либо клуб...
Ответить
