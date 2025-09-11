Попович объяснил, почему променял «Наполи» на ЦСКА

Новичок ЦСКА Матия Попович прокомментировал переход в клуб РПЛ из «Наполи».

«Я очень счастлив, потому что перешел в такой большой клуб. Меня переполняет желание скорее выйти на поле и показать свои лучшие качества.

Я сделал выбор в пользу ЦСКА, потому что ЦСКА и «Партизан» – братские клубы, а для меня это автоматически означает, что ЦСКА – самый великий и главный клуб в России», – сказал 19-летний полузащитник.