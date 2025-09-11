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  • У 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt

У 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt

11 сентября 2025, 19:40
6

На Transfermarkt создали профиль экс-председателя правления «Зенита» Александра Медведева, дебютировавшего в профессиональном футболе.

  • 70-летний Медведев сыграл с «Салютом» (2:1) в Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Он вышел в стартовом составе и провел на поле 23 минуты.
  • Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

В профиле на Transfermarkt указано, что амплуа Медведева – центральный нападающий с правой ударной ногой.

По данным портала, Медведев 8 сентября стал игроком «Амкала», а 12 сентября завершил карьеру.

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Источник: Transfermarkt
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Амкал Медведев Александр
Комментарии (6)
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sunwap
1757609009
И номер реанимации для непредвиденных обстоятельств.
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САДЫЧОК
1757610912
Всё что связано с этим типом- это Позорище нашего футбола! Чем гордятся?Дичь!
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Цугундeр
1757611319
Главное, чтобы анфас не появился.. и список статей.
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BoevStas1
1757614324
Да ладно есть у мужика бабки,он отдохнул,прикололся )))ему хорошо и приятно!)В принципе мне бы понравилось)))
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Good_win_ФКСМ
1757622443
интересно, во Всероссийском обществе защиты клоунов он имеет профиль действующего клоуна или клоуна, завершившего карьеру? ))) Ю.Никулин со смеху, наверное, умер бы....
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САДЫЧОК
1757656769
Играть должны лучшие-а не приближённые! Позорники!
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