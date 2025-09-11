У 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt

На Transfermarkt создали профиль экс-председателя правления «Зенита» Александра Медведева, дебютировавшего в профессиональном футболе.

70-летний Медведев сыграл с «Салютом» (2:1) в Пути регионов FONBET Кубка России.

Он вышел в стартовом составе и провел на поле 23 минуты.

Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

В профиле на Transfermarkt указано, что амплуа Медведева – центральный нападающий с правой ударной ногой.

По данным портала, Медведев 8 сентября стал игроком «Амкала», а 12 сентября завершил карьеру.