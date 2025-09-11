Министр спорта России дерзко ответил Геничу

Министр спорта РФ Михаил Дегтярeв отреагировал на слова Константина Генича. Комментатор «Матч ТВ» ранее заявил, что футбол – не прерогатива министерства.

«Хотел бы процитировать Генича: «Профессиональный футбол – это не прерогатива министерства». Он заблуждается.

Почему Минспорт занялся футболом? Он не знает, чем мы занимаемся. Гимнастикой и роллеров. Человек вообще не следит ни за чем, кроме футбола», – сказал Дегтярев.