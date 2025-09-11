Введите ваш ник на сайте
Министр спорта России дерзко ответил Геничу

11 сентября, 11:43
40

Министр спорта РФ Михаил Дегтярeв отреагировал на слова Константина Генича. Комментатор «Матч ТВ» ранее заявил, что футбол – не прерогатива министерства.

«Хотел бы процитировать Генича: «Профессиональный футбол – это не прерогатива министерства». Он заблуждается.

Почему Минспорт занялся футболом? Он не знает, чем мы занимаемся. Гимнастикой и роллеров. Человек вообще не следит ни за чем, кроме футбола», – сказал Дегтярев.

  • Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
  • После этого он призвал замолчать людей, критикующих его деятельность.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Генич Константин Дегтярев Михаил
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1757656439
Что за дебильный заголовок! Если бы наоборот- куда ни шло.
Ответить
Итал.
1757676448
Такого дебила ещё не было..
Ответить
Итал.
1757676550
Видимо последние мозги в бане у жирика оставил,у нас половина министров такая.
Ответить
Mur-Chalkin-google
1757683097
Еще потолок зарплат вести надо, а то деревяшки получают слишком много! Професионалы мля!
Ответить
Против в...
1757711142
Уберите этого чудака на известную букву!
Ответить
Ка Ка ка
1757748682
В следующий раз 100500 раз думайте прежде, чем, на какими-нибудь Кличко смеяться.. всё бумерангом возвращается:)
Ответить
Влад-Плющевский-vkontakte
1757748797
Кличко и Дегтярев - братья?
Ответить
Александр-Балашов-google
1757750279
Многие там сидят не на своём месте.
Ответить
crf57
1757779818
Какой-то странный у нас министр, неадекват. Бред какой-то несет всё время!
Ответить
VVM1964
1757802526
"Какая отвратительная рожа" (с) !
Ответить
