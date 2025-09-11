Гришин пожалел Смолова, которому грозит отправка на зону

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал уголовное дело в отношении Федора Смолова.

На бывшего нападающего сборной России завели дело по факту драки в «Кофемании».

У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Смолову грозит до 3 лет лишения свободы.

– Надо отпустить Смолова с миром, потому что он признал свою ошибку. Повинную голову меч не сечет, согласны?

– Я согласен полностью. Он уже два раза извинился, вроде даже целый канал сделал и записал видео, что он неправ. Для чего вот это раздувать сейчас? Непонятно.

Просто парня жалко. То, что он поступил неправильно, – это да, но то, что происходит, поверьте, не стоит этого делать.